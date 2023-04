BBB23: Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila formam o Paredão da Semana

Após uma complexa votação, o BBB23 conheceu as quatro integrantes do Paredão da Semana. Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila foram as eleitas para a berlinda. Cézar Black também teve uma noite tensa, mas triunfou na Prova Bate-Volta e passará uma semana tranquila.

O primeiro ato da noite foi o Poder Curinga, que imunizava quem venceu o leilão. Sarah Aline, então, se manteve fora da dinâmica deste domingo (2/4). Logo na sequência, Larissa e Amanda escolheram Bruna Griphao para o colar do Anjo.

Como Líder da Semana, Aline Wirley enviou Domitila direto no Paredão. No confessionário, cada participante votou em duas pessoas diferentes. Como antecipado por Tadeu, a dupla mais citada iria à berlinda. As escolhidas foram Larissa e Amanda.

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

Entretanto, a dinâmica da noite não parou por aí. As duas emparedadas pela casa ainda previsaram imunizar outra dupla de confinados, que foram Ricardo Alface e Fred Nicácio. Como Marvvila e Cézar Black não foram citados durante a votação, também foram direto à berlinda.

Na Prova Bate-Volta, quem se deu melhor foi Cézar Black, que venceu e vai passar uma semana tranquila.

Por fim, vale lembrar que a votação desta vez é reversa, ou seja, o público vota em quem quer deixar no BBB23. “Quem você quer que fique no BBB23”, explicou Tadeu.

Como foi a votação?Sarah Aline indicou Amanda e Larissa

Bruna Griphao indicou Marvvila e Cézar Black

Marvvila indicou Amanda e Larissa

Amanda indicou Marvvila e Cézar Black

Domitila indicou Amanda e Larissa

Ricardo Alface indicou Cézar Black e Amanda

Fred Nicácio indicou Amanda e Larissa

Larissa indicou Marvvila e Cézar Black

Cézar Black indicou Larissa e Ricardo Alface