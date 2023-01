BBB23: Bruna Griphao choca ao revelar primeiro salário na TV

Antes de ir para Globo, onde ficou nacionalmente conhecida, a atriz Bruna Griphao, hoje no BBB23, contou que estreou em novela da TV Record 30/01/2023 8:43, atualizado 30/01/2023 8:43

Bruna Griphao surpreendeu toda a internet ao ser anunciada como uma das participantes que iria disputar o prêmio milionário do BBB23. O nome da atriz não estava sendo cotado, por isso, pegou a todos de surpresa.

Antes de entrar no BBB, a estrela atuou em várias novelas e ganhou notoriedade nas produções da Globo. Antes da platinada, Bruna Griphao foi contratada da Record, emissora em que iniciou a carreira.

