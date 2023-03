BBB23: Bruna Griphao revela que Gabriel Fop ainda mexe com seu coração

Em conversa com Cézar Black e Amanda na manhã deste domingo (26/3), Bruna Griphao abriu seu coração e revelou que Gabriel Fop, o segundo eliminado do BBB23, com quem a atriz viveu um affair dentro da casa, ainda mexe com seus sentimentos.

“A única coisa que mexeu um pouco comigo foi quando eu vi o vídeo do Fop [Gabriel]. Eu falei: ‘cara, o Fop existe’. Tirando isso, não falei que eu ia esperar ninguém”, comentou Bruna Griphao, ao falar sobre sua vida amorosa.

Os brothers estavam na área externa da casa, enquanto Bruna cumpria o castigo do monstro, dado a ela por Alface, o anjo da semana.

Bruna Griphao chorando no BBB23

O relacionamento de Bruna e Gabriel no reality foi marcado por polêmicas, já que telespectadores apontaram um comportamento abusivo por parte do modelo.

Sermão de TadeuEm noite de formação de Paredão no BBB23, Tadeu Schmidt roubou a cena com um recado expressivo para os participantes durante o programa ao vivo. O apresentador falou sobre o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel e deu a entender que eles estão vivendo uma relação tóxica.

Tadeu iniciou dizendo que não era um diálogo, apenas um toque. Em seguida, reproduziu frases de outro brothers sobre o relacionamento de Gabriel e Bruna.

Por fim, disse: “Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, ache que é normal, mas quem está de fora consegue perceber quando os limites estão prestes a serem ultrapassados. Gabriel, em uma relação afetiva, algumas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira”.