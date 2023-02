BBB23: Cara de Sapato é punido após desistir de Prova do Líder

Antônio “Cara de Sapato” foi o primeiro a desistir da 5ª Prova do Líder do BBB23, que é de resistência. Após menos de uma hora de dinâmica, o lutador reclamou de dores no joelho e confidenciou a Ricardo e Guimê que pensava em deixar a disputa pela liderança. Os brothers tentaram convencê-lo a ficar, mas Sapato preferiu seguir com seu plano e anunciar a desistência.

“Não dá, meu joelho está zoado. Muita dor!”, disse. Os brothers o aplaudiram.

Ao sair, Sapato pegou um dos nove pergaminhos com “castigos” para os primeiros eliminados. A consequência selecionada às escuras por ele foi não votar no Paredão de domingo (19/2).

Sem vetos, a Prova do Líder começou com todos os brothers na disputa. Eles precisam resistir o máximo possível sentados em um carrinho de compras giratório. Os nove primeiros a deixar o circuito receberão uma punição. Uma delas, manda alguém direto para o Paredão. Com a desclassificação de Sapato restam oito.

Quem sair da prova emparedado terá a chance de puxar um participante no contragolpe do próximo domingo (19/2).

Outras consequências para os eliminados e desistentes são “fora da Prova do Líder”, “fora da Prova do Anjo”, “não pode votar no Paredão desta semana”, “Tire uma pessoa da Prova do Lider com você” e “você está na Xepa”.

Fred – chora – BBB23

Fred chora e é consolado por brothersReprodução/Globoplay

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – Metrópoles

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Paula-Freitas-BBB23

BBB23. Paula se revolta ao ver vídeo polêmico de Cristian: “Maldoso”Reprodução

Ricardo e Cezar Black BBB23

Ricardo e Cezar Black discutem no BBB23Reprodução

Bruno Gaga BBB23

Bruno Gaga no BBB23Reprodução

Amanda-Bruna-Griphao-Boninho-BBB23

BBB23: Amanda e Bruna insinuam manipulação de Boninho e levam broncaReprodução

Cristian-BBB23-Equipe-Repúdio

BBB23. adms de Cristian repudia falas de Paula: “Ameaças além do jogo”Reprodução

Cristian-BBB23-Treta-Paredão

A casa do BBB23 se voltou contra Cristian após o empresário ir contra o grupo e votar em Fred Nicácio na formação do quarto Paredão do programaReprodução

Cara de Sapato faz brincadeira sexual no BBB23 – Metrópoles

Cara de Sapato faz brincadeira sexual no BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Cara de Sapato e Ricardo discutem no BBB23 – Metrópoles

Cara de Sapato e Ricardo discutem no BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução