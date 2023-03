BBB23: colunista expõem áudio da produção sobre erro cometido no reality

Nesta quarta-feira (29/3), Alessandro Lo–Bianco, colunista de Sonia Abrão, expôs uma bomba envolvendo o BBB23, da Globo 29/03/2023 17:18, atualizado 29/03/2023 17:18

Reprodução

Nesta quarta-feira (29/3), Alessandro Lo–Bianco, colunista do A Tarde É Sua, da RedeTV!, expôs uma bomba envolvendo o BBB23, da Globo, em conversa com a apresentadora Sonia Abrão.

Isso porque o colunista confirmou um grande erro cometido na emissora carioca e a correria instaurada nos bastidores.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas