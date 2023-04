BBB23: enquete mostra quem vai vencer o programa

Na noite desta terça-feira (25/4) ocorre a grande final da temporada 2023 do Big Brother Brasil. Aline, Amanda e Bruna disputam o título de campeã da temporada. A coluna LeoDias fez uma enquete nas redes sociais para avaliar qual delas é a preferida para vencer o reality show.

Amanda é a favorita do público da coluna para levar o prêmio milionário. Ela lidera a enquete com folga, com 54% dos votos. Em segundo lugar aparece Aline, com 33%, seguida por Bruna, com 12%.

A vencedora do BBB23 levará para casa o maior prêmio já pago pelo reality show, no valor de R$ 2.880.000. A edição foi marcada pela rivalidade entre os grupos Deserto e Fundo do Mar.

A grande final contará com shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho – técnicos do The Voice Kids – e Lauana Prado. Os artistas prometem cantar seus grandes sucessos e os técnicos do The Voice farão, também, um musical juntos.