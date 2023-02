BBB23. equipe de Fred Nicácio sobre intolerância religiosa: “É crime”

A equipe de Fred Nicácio usou as redes sociais para se pronunciar sobre a conversa de Key Alves, Gustavo e Cristian falando mal da religião do médico no BBB23. Na web, vários internautas definiram a situação como racismo religioso e intolerância religiosa.

“Intolerância religiosa é crime! A equipe jurídica do Dr Fred Nicácio já está com posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis. Lembrando que não é a primeira vez que a religião do Fred é pauta como algo negativo”, escreveu o perfil oficial do brother.

Entenda o casoOs nomes de Key Alves, Gustavo e Cristian viralizaram negativamente nas redes sociais após uma conversa que eles tiveram no BBB23. Os participantes afirmaram que estão com medo de Fred Nicácio após verem o médico, que segue uma religião de matriz africana, em um momento íntimo de fé. A web apontou racismo religioso.

Cristian afirmou que viu Fred Nicácio parado em frente à cama de Gustavo e Key “fazendo as paradas dele”, teve um sentimento ruim e começou a rezar. Gustavo também disse que rezou após ver a cena. Key Alves, por sua vez, disse que vai apertar o botão de desistência se presenciar algo parecido.