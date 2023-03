BBB23: equipe defende Amanda após críticas por elogios a Sapato

A equipe de Amanda Meirelles saiu em defesa da sister nesta sexta-feira (17/3), após a loira ser bombardeada de críticas por surgir abalada com a expulsão de Antônio Cara de Sapato do BBB23. O lutador e MC Guimê foram eliminados nessa quinta (16/3) por assédio sexual contra a mexicana Dania Mendez.

Mais cedo, durante o Raio-X, Amanda pediu que o público visse Sapato “com seus olhos”, e afirmou que o coração do lutador “é grande”. O discurso irritou os participantes, e internautas subiram a tag #ForaAmanda nos assuntos mais comentados do Twitter.

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

MC Guimê dá tapa na bunda de Bruna GriphaoReprodução

Internautas apontam que MC Guimê tentou dar selinho em Bruna quando ela brigava com eleReprodução

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare

A equipe de Amanda, no entanto, indicou: “Vale ressaltar que a Amanda não deve ser julgada por estar sentindo a perda de um amigo. Sapato errou, mas ela tem direito de sentir o baque.”

Vale lembrar que, logo após a expulsão de Sapato, internautas declararam a vitória da médica na edição deste ano. Os fãs de um possível namoro entre Amanda e Sapato ficaram decepcionados com a atitude do lutador em relação à nova participante do programa.

No Twitter, internautas afirmaram: “O shippe morreu / Amanda campeã”. “Quase 5 da manhã para dizer: Amanda campeã”, afirmou a influencer Stéfani Bays.