BBB23. Fred detona Domitila em conversa com Larissa: “Assustador”

Fred saiu vencedor do Quarto Branco no BBB23 e ganhou a imunidade nesta semana. Assim que voltou para a casa, fez questão de conversar com Larissa sobre a pressão psicológica que sofreu de Domitila na dinâmica.

“Ela falou cada bagulho que eu tenho que ter cuidado para falar até com você. Ela usou um monte de coisa da rua, de fora, fora do jogo. Ela foi no psicológico. Assustador, de verdade”, revelou.

Domitila e Fred no Quarto Branco do BBB23

Fred e Domitila no Quarto branco do BBB23Foto: Globo/Reprodução

Fred e Domitila Barros discutem no Quarto Branco do BBB23 – Metrópoles

Fred e Domitila Barros discutem no Quarto Branco do BBB23Globo/Reprodução

Fred e Domitila no Quarto Branco

Domitila revelou a Fred que gostaria de ver Larissa sair antes deleReprodução/GloboPlay

Domitila-Barros-Quarto-Branco

BBB23. Domitila após perder prova do Quarto Branco: “Péssima jogadora”Reprodução

Em seguida, Fred detalhou para o affair como foi o tempo em que ficou preso dentro do carro com a Miss Alemanha. “Teve barraco, gritaria, nesse nível. Só que também falei do Facinho, Sarah, Jogo da Discórdia. Pegamos nosso primeiro contato até o último, tá ligado? Passamos tudo a limpo”, disse. Confira a conversa:

fred falou pra larissa sobre a situação com a domitila pic.twitter.com/kHVXAmaxxj

— morg. (@dallazalez) March 9, 2023

Quarto BrancoApós 18 horas da dinâmica do Quarto Branco do BBB23, na manhã desta quinta-feira (9/3), Domitila deixou a logo da Chevrolet, patrocinadora da prova, cair, sendo desclassificada, dando a vitória para Fred Desimpedidos. Assim, o youtuber está imune e ela vai direto ao Paredão, sem direito a bate-volta.

Além da imunidade e do carro em que fizeram a prova, Fred ganhou o direito de voltar para casa mais vigiada do Brasil. Já Domitila permaneceu no Quarto Branco até o programa ao vivo de quinta-feira (9/3).