BBB23: Fred Nicácio prevê ser indicado a novos paredões

Em conversa na madrugada, Fred Nicácio analisou os próximos passos do BBB23 e previu ser alvo da casa ao lado de Cezar Black, Domitila Barros e Key Alves.

Durante papo com o trio após a formação do paredão, o médico apostou que eles vão continuar sendo enviados para a berlinda.

“Gabriel, Sarah e Marvvila são mais próximos deles”, disse Nicácio, referindo-se aos participantes do Quarto Deserto. “Vai ser sempre um de nós quatro”, concordou Key.

“Enquanto eles não eliminarem nós quatro, eles não vão começar a votar no Gabriel, na Sarah e na Marvvila”, analisou o médico.

“A gente tem que se preparar pra isso, vai ficar revezando entre a gente”, complementou Cezar Black.

“E mesmo se os outros, Gabriel, Marvvila e Sarah, não quiserem votar junto com a gente, nós quatro pelo menos temos que ser iguais, porque vai ter uma hora que no paredão vai ser com o segundo mais votado da casa, e quatro votos já é”, falou a atleta.