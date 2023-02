BBB23: Fred Nicácio tenta ficar com Gabriel Santana e leva fora

Em conversa com Domitila, Fred Nicácio diz sentir desejo pelo ator Gabriel Santana; ambos seguem confinados no BBB23 02/02/2023 17:23, atualizado 02/02/2023 17:23

Reprodução/TV Foco

A última festa do BBB23 foi marcada por diversos acontecimentos entre os brothers. Um deles foi o fora que Fred Nicácio tomou de Gabriel Santana ao insinuar querer ficar com o brother novamente.

Ao conversar com Domitila, ele revela à sister que ainda sente desejo pelo ator, porém foi reprendido por ela, ao ser lembrado que ele havia se arrependido na manhã seguinte.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

