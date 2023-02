BBB23: irmão de Cara de Sapato analisa jogo e relação com Amanda 

Mário Figueiredo, irmão do Cara de Sapato do BBB23, conversou com a coluna LeoDias sobre o desempenho do brother no jogo e analisou a relação de Antônio com Amanda: “Eles estão se fazendo muito bem lá dentro.”

Mário acredita que, a partir de agora, com o quarto deserto se dividindo aos poucos, a tendência é que Cara de Sapato também jogue mais sozinho: “Ele vai começar a pensar um pouco mais nele por conta de tudo que vem acontecendo. Mas, também não acho que ele vá deixar de fazer alguma estratégia com outras pessoas, muito menos quebrar a aliança com seus amigos lá dentro.”

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality show

Confinado no BBB23, ele foi o líder da segunda semana

Amanda e Cara de Sapato no BBB23

Ele é lutador

Para Figueiredo, o irmão escolheu bem as suas amizades, mas algumas pessoas do seu próprio grupo não são tão confiáveis assim. “Aqui de fora, conseguimos ver alguns participantes que não tem tanta ligação com ele como ele acha, mas o jogo muda dia após dia. Com certeza ele vai manter as alianças verdadeiras e vai conseguir enxergar quando tiver necessidade de se afastar de alguém”, afirmou.

“Neste momento, não tem nada melhor que ele possa fazer [no jogo], acreditamos [Mário e família de Sapato]. Só falaríamos pra ele continuar seguindo o jogo dele e confiar em sua intuição e coração como sempre”, analisou.

Relação com AmandaMário também conversou com a coluna sobre a relação próxima de Amanda e Cara de Sapato. Pela dinâmica do jogo, os dois entraram como uma dupla que não pode se separar fisicamente nos primeiros dias. A conexão dos dois é muito comentada nas redes e já existem fãs para um possível casal.

Figueiredo fala da amizade que os dois criaram lá dentro. “Ele e a Amanda estão se fazendo muito bem lá dentro. Ela se mostrou uma verdadeira amiga pra ele, e vice-versa. Estão sempre se apoiando, incentivando, torcendo um pelo outro”, disse.

O irmão do lutador ainda lembrou dos momentos em que a médica também deu apoio emocional a Antônio, o auxiliando durante suas crises. “Num jogo como o do BBB, ter esse apoio é muito importante para se manter bem emocionalmente. Inclusive, desde o início ela foi fundamental para que ele conseguisse passar bem pelos momentos de crise dele (ele tem Síndrome de Tourette e algumas crises de ansiedade).”

Jogo de Cara de SapatoPor fim Mário faz um panorama geral sobre o jogo do irmão: “Estamos bem confiantes no jogo do Antônio. Ele tem uma visão muito boa e bem estratégica de tudo que está acontecendo. Já sabíamos que ele poderia ser dar bem nessa questão por ser uma pessoa disciplinada e competitiva, muito pela sua profissão. Daqui, estamos torcendo muito e vibrando junto com ele, todos os dias.”

