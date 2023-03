BBB23: irmão de Gustavo acusa Nicácio de cometer “racismo reverso”

Felipe Harres, irmão de Gustavo Benedeti, do BBB23, não gostou nada do plano de Fred Nicácio de fazer uma final do reality só com pessoas pretas, o que é inédito em 23 anos de programa. No ano passado, pela primeira vez, o reality teve duas pessoas negras entre os três finalistas: Paulo André e Douglas Silva.

“Eu quero essa casa inteira de preto, gente. Inteira de preto, inteira, inteira. Não quero nenhum branco aqui dentro. Não quero! Eu quero o ‘Big Preto Brasil’”, afirmou o médico ao voltar da repescagem.

Irritado, Harres usou os Stories para comentar o caso e afirmou que Fred cometeu racismo reverso. Logo depois, apagou a postagem.

“Vamos aplaudir, pois ele é negro e pode cometer racismo contra branco. Depois, ‘é’ (sic) nós, brancos, que ‘está’ (sic) enraizado o racismo!!!! Vai enganar outro, mas eu não! E se fosse um branco falando isso dentro da casa, como ficaria!”, escreveu ele nos Stories do Instagram.

A fala de Felipe, contudo, não pegou bem entre os internautas. “Avisem o irmão do Tiririca que racismo reverso não existe”. disparou um internauta.

“É esse o preço que a sociedade paga pela insuficiência das políticas de controle de natalidade. Como se não bastasse um Gustavo, temos dois pra falar o dobro de b*sta”, comentou outro.

“Eu não acordei pra ler isso, né?? Racismo reverso? Ah, não é possível”, lamentou um terceiro. “Antigamente o pessoal tinha vergonha de ser burro”, escreveu um terceiro.