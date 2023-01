BBB23: João Guilherme defende Bruna Griphao e critica fala de Key

Não gostou! João Guilherme usou o Twitter neste sábado (21/1) para repudiar uma fala de Key Alves no BBB23 sobre a atriz Bruna Griphao. Mostrando que está atento ao reality da Globo, o ator sempre comenta sobre o programa nas redes sociais, e dessa vez não foi diferente.

Em uma conversa com Gustavo, Key criticou sua rival na casa e a chamou de “vagabunda, mimadinha e nojentinha”. Entretanto, Cézar Black elogiou a líder, dizendo que ela é uma boa atriz. Foi aí que ele acabou levando uma invertida de Key: “Das boas não é não, se não estava na novela das 21h. A Jade Picon está no lugar dela”.

O ex-affair de Griphao criticou a fala da jogadora de vôlei: “Key falando sobre a Bruna como atriz é bem chato de ver. Sou ator também e nunca estive numa novela das 21h. Somos atores, não vagabundos. Você pode treinar o que for, mas se o cérebro não estiver alinhado com o corpo? Não tem jeito”.

A equipe de Griphao também se pronunciou a respeito do comentário de Key Alves. Em uma postagem com o vídeo do momento, a assessoria dela escreveu: “Desde o comecinho do jogo estamos de olho e atentos aos posicionamentos da participante Key Alves acerca da Bruna Griphao. A rivalidade faz parte do programa e por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro”.

“Na madrugada do dia 21/01, as falas da Key, em referência a Bruna, chegaram ao extremo para a gente. “Ela é atriz, vagabunda”, disse ela e permaneceu colocando em pauta as ações da Bruna na casa, como se todas elas fossem uma grande encenação por ela ser atriz e pontuou que ela não seria “uma atriz das boas”, porque ela não está na novela das nove. Dessa forma ela não só critica a Bruna, como também sua profissão”, defendeu o time da atriz.