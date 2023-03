BBB23: Key Alves embarca ao México para participar de reality

Key Alves já está a caminho do México, para participar do reality La Casa de Los Famosos. Na manhã desta terça-feira (14/3), a ex-BBB23 publicou uma sequência de fotos em que aparece de malas prontas no aeroporto, esperando para embarcar.

“México, estou chegando… Arriba! Eu tô muito feliz que eu tô indo para o México. O melhor é o povo parando aqui no aeroporto e falando para eu arrasar, pois eu vou hablar tudo o que não hablei aqui”, comemora.

Key deve permanecer no programa por uma semana. Com a ida dela para o “Big Brother” mexicano, o reality gringo também mandará uma participante para o Brasil: a escolhida foi Dania Mendez, já conhecida do público brasileiro pela participação dela em Acapulco Shore.

A jogadora de vôlei aproveitou para se declarar ao Cowboy

Sister foi a 8ª eliminada do reality global

Key Alves no Bate Papo BBB

Key Alves na Ana Maria Braga

Key Alves no BBB23

Key é uma das antagonistas da edição