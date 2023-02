BBB23: Key Alves revela que mentiu sobre seu faturamento no OnlyFans

Considerada até a musa do OnlyFans, Key Alves resolveu revelar que não fatura o valor que ela tinha exposto na mídia antes do reality 24/02/2023 8:22, atualizado 24/02/2023 8:42

Famosa como jogadora de vôlei, Key Alves abriu uma conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Porém, a sister do BBB23 acabou revelando que mentiu ao expor os valores que ganhava na web.

Considerada musa do OnlyFans, Key Alves resolveu revelar que não fatura o valor que ela tinha exposto na mídia. Após escancarar ficadas com famosos como Rodrigo Mussi e Gustavo Mioto, agora a integrante do grupo Camarote do BBB23 confessou ter mentido sobre o valor arrecadado com as fotos e vídeos sensuais que publica na web.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

