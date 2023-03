BBB23: MC Guimê vence a Prova do Anjo pela segunda vez consecutiva

Semana nova no BBB23, Anjo antigo. Após vencer a disputa na última semana, MC Guimê repetiu o feito nesta semana e se sobressaiu na dinâmica desta sábado (4/3) e terá o poder de imunizar um aliado durante a formação do próximo Paredão, que acontece no domingo. Dessa vez, o cantor escolheu Cara de Sapato, Amanda e Ricardo para o almoço do anjo.

Somente Fred Desimpedidos, que é o Líder da Semana, não disputou a prova. Enquanto isso, todos os outros participantes tiveram chances de ganhar o poder da imunidade. Já no jardim, os participantes escolheram o que os torna únicos no programa. Guimê, por exemplo, escolheu “I AM Responsa”.

Os participantes precisavam lançar um disco em uma pista feita pelo BBB23. Eram necessários somar 16 cubos e completar o M da palavra. “O objetivo do jogo é completar o seu “I am” preenchendo os seus 16 cubos, colocando os 16 cubos que completam a letra M. Na sua vez, você vai pegar um disco e lançá-lo nessa pista que contém diferentes pontuações. Esse número corresponde a quantidade de cubos que você vai usar para preencher a letra M”, explicou Tadeu Schmidt.

A dinâmica também fazia com que os participantes eliminassem rivais. “Na bancada, vocês também encontram três cards personalizados, eles são seus avatares. Ao arremessar o disco na pista, se ele parar em “tire um avatar”, você vai escolher um dos adversários pra tirar um avatar. Quem perder os três avatares está eliminado da prova. Quem colocar os 16 cubos na letra M, completando o ‘I am’ primeiro, é o Anjo da semana. Ou na hipótese de todo mundo ficar tirando o avatar de todo mundo, quem sobrar é o Anjo”, completou o apresentador.

Após três rodadas, MC Guimê conseguiu preencher todo o “M” e venceu a Prova do Anjo pela segunda vez consecutiva. Para o Almoço do Anjo, o cantor escolheu os aliados que estão fora do VIP: Amanda, Cara de Sapato e Ricardo Alface. Já para o Monstro, foram selecionados Gabriel Santana e Marvvila.