BBB23: Paula se pronuncia sobre polêmica com Juliette em Jogo da Discórdia

Durante um Jogo da Discórdia, Paula Freitas causou revolta nos cactos, como são conhecidos os fãs de Juliette. Após ser eliminada do BBB23, a biomédica participou do Mais Você e, quando questionada sobre o assunto, explicou as palavras e exaltou a campeã da 21ª edição do reality show.

“Eu não fiz isso para diminuir a Juliette, mas para colocar a Marília no lugar dela. Porque, se ela queria ser a “Juliettona”, maquiadora, e quisesse se botar no lugar dela, não iria rolar. A forma como me expressei deu a entender que eu estava falando mal dela. Mas eu admiro a Juliette demais. Acabei me expressando mal”, garantiu Paula.

BBB23

Na sequência, a biomédica aproveitou a oportunidade para exaltar a Rainha dos Cactos. “Eu acho que Juliette só tem uma, um fenômeno como esse não acontece em menos de dez anos. Minha fala não foi para diminuí-la”, completou Paula.

Eliminação de Paula FreitasPaula Freitas foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 23, nessa terça-feira (14/2). A sister recebeu mais de 70% dos votos, percentual bastante superior aos indicados pelas prévias, que apontavam uma disputa acirrada entre a ex-Casa de Vidro e Bruno Gaga, sendo que o brother corria mais riscos de deixar a casa. Bruno, no entanto, recebeu apenas 23,68% dos votos do público.

O resultado deixou muita gente surpresa e se questionando sobre o que teria causado a eliminação de Paula, com a maior rejeição da edição. A resposta pode estar no engajamento de Juliette Freire, campeã da edição de 2021.

Os cactos, como ficou conhecida a torcida frenética de Juliette, afirmam sido responsáveis pela virada de resultado. Reconhecida pela capacidade de organização e engajamento nas redes sociais, eles teriam mobilizado um mutirão para tirar Paula, como forma de vingança por falas negativas da paraense relacionadas à Juliette.

Em um Jogo da Discórdia do BBB23, realizado no dia 23 de janeiro, Paula acusou Marília de tentar imitar Juliette e a chamou de “pobre” e “sofrida”.