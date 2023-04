BBB23: Ricardo alerta Sarah Aline sobre Fred Nicácio: “Fez de maldade”

O embate entre Ricardo Alface e Fred Nicácio sobrou para Sarah Aline, afeto em comum dos dois brothers. Na noite de segunda-feira (10/4), durante o Jogo da Discórdia, o médico afirmou que o biomédico não está no Top 3 da psicóloga, com quem forma um casal no reality. A situação gerou um desconforto e, nesta terça (11/4), foi classificada como “maldade” pelo líder da semana.

Em uma conversa com Sarah, Alface opinou sobre a atitude de Nicácio. “Ali, no ao vivo, ele faz tudo esquematizado. Ele não é bobo. Se eu for falar com ele, eu vou falar maldoso. Isso é maldade”, disparou o brother.

Ricardo pontuou que a atitude do médico foi feia. “É sobre eu e ele. Ele não tinha que puxar terceiros, ainda mais eu, que tenho um afeto com você. Ele fez de maldade. Ele não fez com as melhores intenções”, falou.

Sarah Aline disputa o Paredão desta terça-fea (11/4) com Bruna Griphao e Fred Nicácio. Apesar de acreditar que será a eliminada da semana, Alface tentou acalmar a companheira. “Não, não, não Sarah, você não está vendo, Sarah. Isso aqui é pra quem joga. Você jogou, Sarah, para de se diminuir”, avaliou o biomédico.

O que dizem as enquetesCom muitas surpresas e uma noite tensa, Fred Nicácio, Bruna Griphao e Sarah Aline foram enviados para a berlinda no último domingo (9/4).

Depois de uma noite nervosa dentro da casa mais vigiada do Brasil, agora são os telespectadores que decidem quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. A enquete parcial do UOL, por sua vez, indica que Bruna será a eliminada da semana com 50,34% dos votos. Ela é seguida por Fred Nicácio, com 45,24%, e Sarah, com 4,42%.

No blog Votalhada, a atriz também aparece na frente com 52,93%. Fred vem logo depois de Bruna, com 40,34% e Sarah tem 6,73%.

O eliminado será divulgado, ao vivo, na noite desta terça-feira (11/4).