BBB23: saiba qual será o poder do primeiro Big Fone da temporada

O BBB23 ao vivo desta quinta-feira (2/2) revelou qual será o poder do primeiro Big Fone da edição. Quem atender ao temido telefone, indica imediatamente duas pessoas ao próximo Paredão, que será formado no domingo (5/2).

O Poder Curinga, no entanto, mudará as coisas: o jogador que ganhar a vantagem vai escolher, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai para o Paredão.

Mais cedo, Boninho já havia dado spoilers sobre o tema do primeiro Big Fone da edição. O big boss respondeu o comentário de um internauta e revelou que o horário do toque da dinâmica seria anunciado no ao vivo de hoje.

O Big Fone pode ter várias funções, como colocar no Paredão aquele que o atender, dar o poder de indicar alguém, imunidade ou outros movimentos que podem mexer completamente no jogo.

DINÂMICA DA SEMANA #BBB23 pic.twitter.com/Bq1Ukfizvd

— Dantas (@Dantinhas) February 3, 2023