BBB23: Saiba quem pode ser o eliminado do 13º Paredão

Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão disutando o 13º Paredão do BBB23. O eliminado será anunciado nesta terça-feira (11/4), na edição ao vivo do programa, porém algumas enquetes já mostram um possível resultado.

De acordo com o perfil do Instagram, Reality Vips, Fred Nicácio pode ser eliminado, com uma diferença maior que 15% entre Bruna, a segunda colocada. Já no Votalhada, que reúne uma média de outras pesquisas, a atriz pode ser eliminada com mais de 56%.

Porém, em sua última berlinda, contra Gabriel Santana, a loira também era apontada como a possível eliminada da semana, mas sua torcida conseguiu virar o jogo. Já os internautas, acreditam que a união dos torcedores do Quarto Deserto mantenha a sister na casa e elimine o médico.

Já na enquete do site UOL, Bruna pode sair do programa com mais de 50% dos votos, enquanto Fred Nicácio tem menos de 46% de rejeição.

A coluna lembra que todos esses cenários são previsões e que os votos válidos devem ser dados no GShow.