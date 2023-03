BBB23: Sonia Abrão diz que Guimê e Sapato merecem expulsão após abusos

Sonia Abrão largou a mão de MC Guimê e Cara de Sapato, que estavam conquistando sua torcida no BBB23. A apresentadora não perdoou os abusos cometidos pelos brothers contra Dania durante a festa do líder, na última quarta-feira (16/3).

“Sinto, mas lamento muito pelo Guimê. Ele perdeu o jogo ontem. O Sapato, que ninguém esperava uma coisa dessas, foi deprimente também. Isso tem que ter consequências”, defendeu a titular do A Tarde É Sua desta quinta (17/3).

frame-MC-Guimê-Dania-Mendez

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

MC Guimê dá tapa na bunda de Bruna GriphaoReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

Internautas apontam que MC Guimê tentou dar selinho em Bruna quando ela brigava com eleReprodução

frame-Cara-de-Sapato-Dania-Mendez

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare

A jornalista da RedeTV! reclamou do tratamento agressivo dos brothers contra Dania desde seus primeiros minutos na casa, quando teve sua bagagem violada por Fred e Marvvila. A gota d’água foi a sequência de abusos de Guimê e Sapato.

“Uma visitante de outro país chegando ao programa de maior audiência da casa foi tratada como uma presa, como aquela que você tem que caçar e levar para a cama porque esse vai ser o seu maior prêmio. Uma mentalidade tão tacanha, tão primitiva, tão vergonhosa que não dá para aceitar. Como é que uma pessoa chega à sua casa e você já passa a mão na bunda, como fez o Guimê, ou quer levar para debaixo do edredom, como fez o Sapato?”, protestou.

Para Sonia, o comportamento de Dania em outros reality shows não dá permissão para que homens a assediem em rede nacional. A apresentadora exige uma atitude da Globo, inclusive a expulsão de Guimê e Sapato.

“Ela veio aqui em busca de entretenimento, fama, sucesso, mas não para ser tratada dessa maneira tão vulgar, medíocre, machista e repugnante como fizeram com ela. Acho um absurdo”, reclamou.

“O programa tem que se colocar. Essa é minha preocupação. Se for banalizar como banalizou a história das malas, que não banalize hoje, porque isso tem que ser tratado com seriedade. Eles têm que assistir às cenas do que fizeram ontem, na presença da Dania, se desculparem e, quem sabe, serem expulsos, porque o que eles fizeram não foi agressão física, mas tem a mesma proporção ou tem mais gravidade”, opinou.