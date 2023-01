BBB23 tem a pior audiência da história e preocupa a Globo

O BBB23 vem decepcionando na primeira semana no ar. O reality show estreou na última segunda-feira (16/1) e registrou uma audiência muito baixa. Na última quinta-feira (19/1), dia de Prova do Líder, o programa da TV Globo registrou a pior audiência da história.

A atração registrou 17,9 pontos de ibope na grande São Paulo, registrando menos audiência que a novela Mar do Sertão, da faixa das seis. Os dados preocupam a emissora porque, no mesmo período, em 2021, o Big Brother Brasil chegou em 30 pontos, uma diferença de 12,1.

Bruna-Griphao-Larissa-BBB23

BBB23: Bruna Griphao e Larissa Santos são as líderes da semanaReprodução

Guimê-Sindico-BBB23

BBB23: Síndico? MC Guimê sugere divisão de comida e viraliza na webReprodução

Tadeu-Schmidt-dinâmica-BBB23

BBB23: Tadeu Schmidt anuncia Paredão duplo, mas com um eliminado. VejaReprodução/Globoplay

BBB – Casa de vidro – Tadeu

Casa de vidro – TadeuReprodução

A atual edição está sofrendo com a audiência e aceitação do público. Alguns internautas citam que é a falta de participantes renomados no Camarote, outros mencionam o período da pandemia de Covid como fator alavancador de temporadas passadas por conta do isolamento social. Resta aguardar para ver se o reality alavanca o sucesso ou amarga a baixa audiência nas próximas semanas.