BBB23: veja intervenções estéticas que Bruna Griphao já fez

A atriz global Bruna Griphao, que agora está confinada para participar do BBB23, atua desde criança em novelas da TV Globo e cresceu sob os olhos do público. Cotada com uma das mais belas participantes do programa, sua aparência tem chamado a atenção dos internautas.

Depois de ter revelado que realmente está na lista de confinados da casa mais vigiada do Brasil, surgiram algumas especulações sobre prováveis plásticas e intervenções estéticas realizadas pela atriz. De acordo com ela, a grande parte das suspeitas é mentira.

bruna griphao

Bruna Griphao

atriz-bruna-griphao

É uma ex-atriz mirim

Bruna Griphao

E tem 23 anosReprodução/Instagram

Bruna-Griphao-11

Bruna Griphao tem um corpo esculturalReprodução/Instagram

bruna griphao

E sua barriga sarada chama a atenção Reprodução/ Instagram

bruna-griphao2

Devido às mudanças que apresentou desde que era criançaReprodução/Instagram

bruna griphao

Internautas apontam possíveis cirurgias plásticas Instagram/Reprodução

Em entrevista ao O Globo, Griphao revelou que por muitos anos teve interesse de fazer rinoplastia mas acabou desistindo recentemente. “Eu esperei por ser muito nova e para poder juntar o dinheiro. Eu cresci, e ele [o nariz] harmonizou”, contou.

“Nunca seria um problema se eu tiver vontade de fazer plástica em algum momento, colocar um silicone ou operar o nariz. Mas hoje eu estou bem assim”, frisou.

Os lábios, no entanto, não possuem o mesmo formato. Para deixá-los mais definidos e com maior volume, Griphao já realizou preenchimento labial.

Bruna Griphao é adepta do preenchimento labialOutro ponto que chama atenção sobre a artista, é seu abdômen definido. Apesar dos boatos, Bruna já descartou a possibilidade de ter feito uma lipoaspiração na região da barriga e revelou que o tanquinho sarado e fruto de muitas horas na academia.

Para entrar no BBB com uma boa aparência, a atriz fez sessões de bronzeamento artificial e de massagens — que “turbinam” o corpo definido e podem deixá-la mais magra. De acordo com o Extra, ela também teria feito uma harmonização facial para deixar o rosto mais harmônico e estrear com tudo no reality show.