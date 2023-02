BBB23: veja o momento em que Key e Nicácio xingam Larissa de “p*ranha”

Os participantes Key Alves e Fred Nicácio, do BBB23, foram fortemente criticados na web após xingarem Larissa de “piranha” e “cachorra” durante uma conversa no quarto do líder na madrugada desta quarta-feira (8/2). Pela manhã, a hashtag “Lari merece respeito” esteve entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Tudo começou quando Key falou que Larissa estaria “secando” Gustavo, seu affair no reality. Em seguida, Fred Nicácio chamou Larissa de “piranha”, enquanto Key ainda xingou a professora de Educação Física de “cachorra”. A dupla, então, riu das ofensas contra a sister.

Veja o momento em que os brothers xingam a participante:

Na madrugada, Key, Gustavo e Fred Nicácio comentam que Larissa vive de olho em Gustavo e a chamam de “piranha” e “cachorra”. #BBB23

pic.twitter.com/E0SsmnPiqF

— Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 8, 2023

key e gustavo falando sobre a larissa “dar mole” pra ele e o nicacio canta “jeito de piranha, corpo de piranha”… podridão do caralho pic.twitter.com/9RNVRWFYkO

— gabi. (@gxbxtt) February 8, 2023

Key Alves e Fred Nicácio

Key Alves e Fred Nicácio

Fred Desimpedidos e Larissa BBB23 RED

Beijão de Fred e LarissaReprodução

Fred Desimpedidos e Larissa Santos no BBB23

Fred Desimpedidos e Larissa Santos no BBB23

Bruna-Griphao-Larissa-BBB23

Larissa Santos também colocouReprodução

Larissa Santos BBB23

Nem o Jogo da Discórdia salvou a audiência do BBB23Foto: Globo/Reprodução