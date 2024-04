BBB24: Beatriz assume que surtou com Davi por medo

Última eliminada do BBB24, com mais de 80% dos votos do público, Beatriz assumiu que surtou com Davi na reta final do programa por medo. Segundo a vendedora do Brás, centro comercial de São Paulo, ela e Alane ficaram receosas do motorista de aplicativo ser um dos favoritos da edição e eliminá-las num possível Paredão.

“Tivemos um surto. Nessa reta final, em que a gente fica indo para paredão toda hora, o medo apertou. Aí a Alane disse: ‘Se formos eu, Isabelle e Matteus, eu saio, porque o casal o Brasil quer ver’. E aí começaram as paranoias”, disse.

Bia ainda se justificou: “Eu não me via saindo da casa pela vontade de estar lá. A mente fica confusa e as emoções afloradas por conta da final que está chegando. Todo mundo quer chegar até a final, é um mix de emoções”.

A sister ainda rebateu as especulações de que estaria atuando, inventando um personagem. “Por eu ter uma personalidade muito forte, eu não sei me calar, eu falo. Eu sempre sou muito sincera, não sei fingir ou fazer de conta. Eu sempre vou lá falar na cara da pessoa”, ressaltou.

E completou: “Fui eu mesma o tempo todo. Eu sou assim aqui fora, tenho esse jeito de fazer e de falar. Tenho, sim, uma alegria muito grande que a rua e o camelô me ensinaram, a minha história de vida. É de mim mesma essa felicidade! Não entrei no BBB pensando em falar ‘assim’ ou fazer ‘assado’”.

Beatriz encerrou garantindo de ter sido uma das maiores participantes deste Big Brother. “Eu vou me colocar como melhor jogadora desta edição, porque cada um lá dentro é protagonista da sua própria história, cada um briga de um jeito e tem a sua própria estrela. Eu me coloco nessa posição de melhor jogadora, porque eu fui eu, fui genuína, sofri, chorei, joguei, pensei, fiz escolhas, mas sempre sendo eu”, concluiu.