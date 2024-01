BBB24: desdém de Rodriguinho teria feito produção perder a paciência

Reprodução/BBB

1 de 1 Rodriguinho – Foto: Reprodução/BBBNesta terça-feira (23/1), a produção do BBB24 perdeu a paciência com o desdém de Rodriguinho pelo programa e deu uma bronca para todos os brothers ouvirem. Após o pagodeiro afirmar que não tinha o sonho de estar no reality, fazer pouco caso do prêmio de R$ 3 milhões e esboçar, por diversas vezes, a vontade de deixar o jogo, o Big Boss interveio.

Sem nenhum tato, Rodrigo Dourado, que também dirige a atração ao lado de Boninho, foi direto e reto no papo com o ex-Os Travessos. “Se quer mesmo sair, é só apertar o botão”, disse sem pestanejar.

De acordo como F5, da Folha de S. Paulo, toda a cúpula do reality está incomodada com as declarações do artista, que foi convidado para integrar o time Camarote.

Sem graça, ao ouvir o esporro, Rodriguinho tentou se defender e alegou que suas reclamações aconteceram por estar estressado com a rapidez da dinâmica da disputa, além de sentir muita falta da família. Ele ainda argumentou, afirmando que sua insatisfação nada tem a ver com o Big Brother Brasil em si.

