BBB24: Globo se pronuncia sobre expulsão de Wanessa. Leia nota

A TV Globo emitiu nota, neste sábado (2/3), sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. A cantora foi acusada de agressão contra Davi Brito, e deixou o reality show na tarde de hoje.

“Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do ‘BBB 24’ por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o ‘Big Brother Brasil’”, diz a nota.

A Globo ainda afirma que “mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”.

Wanessa Godói Camargo, nascida em 1982, é uma cantora, atriz, compositora e apresentadora brasileira. Natural de Goiânia (GO), ficou famosa no início dos anos 2000 como ídolo teen Reprodução/ Instagram

****Foto-Wanessa-Camargo-2

Filha do cantor Zezé Di Camargo e Zilú Godói, Wanessa começou a carreira artística ainda pequena. Na adolescência, participou do elenco de uma montagem do musical Cats e também chegou a integrar a equipe de balé da dupla sertaneja do pai Instagram/Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-5

No entanto, foi em 2000, após assinar contrato com a Sony Music e lançar o primeiro álbum pop que a jovem viu a carreira decolar. À época, as canções O Amor Não Deixa e Apaixonada Por Você estouraram com o púbico jovem Instagram/Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-4

Em 2001, lançou o segundo CD e conseguiu atingir públicos mais velhos. Anos depois, com o primeiro álbum ao vivo, denominado Transparente, a jovem mudou o visual e passou a demonstrar imagem mais madura Instagram/Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-11

A cantora laçou ainda outros discos em 2005, 2007, 2009, 2011, 2016, 2020 e, em 2021, “Pai & Filha’, ao lado de Zezé Di Camargo Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-7

Nesse meio tempo, Wanessa foi convidada para apresentar o programa Jovens Tardes, na Rede Globo, e também chegou a comandar o Domingo da Gente, na Record AgNews

****Foto-Wanessa-Camargo

Além disso, a artista fez participações na quarta temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na novela Cheias de Charme, na série Dra. Darci, no longa Xuxa e os Duendes, dublou personagem no filme Sing – Quem Canta Seus Males Espanta, entre outros Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-8

Durante a carreira, Wanessa migrou das baladas românticas para eletrônica, sertanejo e, recentemente, retornou a cantar pop. Além disso, a artista também lançou músicas em outros idiomas Reprodução/Instagram

****Foto-Wanessa-Camargo-1

Desde que se lançou como cantora, Wanessa vendeu 2 milhões de cópias, recebeu diversos prêmios, além de ter sido indicada ao MTV Vídeo Music Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-e-dado-dolabela

Na vida pessoal, a cantora se envolveu com alguns famosos, entre eles o ator Dado Dolabella, Leandro (da banda KLB), Felipe Dylon, Erik Marmo e Rodrigo Prado Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-ao-lado-do-ex-marido

Em 2005, engatou romance com o empresário Marcus Buaiz, com quem se casou anos depois e teve os filhos José Marcus e João Francisco. No início de maio de 2022, no entanto, o casal anunciou o fim do relacionamento de 17 anos Reprodução/Instagram

Expulsão de Wanessa Tudo começou enquanto Davi dormia em um dos quartos da casa. Bêbada, Wanessa entrou no cômodo para trocar de roupa e devolver o figurino. A artista se empolgou e, enquanto dançava, acabou acertando um tapa na perna de Davi. Apesar de ter pedido desculpas na mesma hora para o rival, ele não gostou nem um pouco de como tudo aconteceu.

“É o Davi que tá dormindo aí, Wanessa”, alertou Yasmin Brunet. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”, justificou a artista.

Após o ocorrido, o motorista de aplicativo não conseguiu voltar a dormir e levantou para ir ao confessionário. Ele chegou a contar para Matteus sobre a situação. Segundo ele, a produção informou que iria analisar as imagens.

“Isso não vai ficar assim, não. Ela deu um tapa nas minhas pernas, véi! Ela viu que eu tava deitado ali. São 4 câmeras naquele quarto e ela veio bater na minha cama. Além de ser provocação, é falta de respeito e agressão”, afirmou o baiano em conversa com Matteus.

Indignado, o baiano completou: “Não vai ficar de graça, não, não vai mesmo, não sou otário. Tá pensando que vai fazer o que quiser comigo aqui?”. Matteus, então, quis saber a resposta da produção para a queixa do colega. “Eles vão tomar uma atitude, eles vão tomar as medidas cabíveis. Vai analisar, já passei pra eles já”, respondeu Davi.

E encerrou: “Tô cheio de ódio aqui, cheio de ódio mesmo. Queria ver se fosse eu, que entrasse no quarto daquela forma e desse uma tapa na perna dela, queria ver”, comparou.