BBB24: Karol Conká se manifesta sobre comparação com Rodriguinho

Nesta terça-feira (16/1), Karol Conká usou o X, antigo Twitter, para se manifestar sobre as comparações que andam sendo feitas por internautas entre ela e Rodriguinho, Camarote do BBB24. Após algumas falas polêmicas do cantor, o nome da Mamacita surgiu na web causando um auê.

“Que esse dia seja maravilhoso, regado de uma criatividade que impossibilite vocês de fazerem comparações desnecessárias. E pontoan! [ponto]”, escreveu a cantora.

Logo, seguidores reagiram ao discurso, elogiando Karol. “Você nos fazia rir, o Rodriguinho nos faz chorar de ódio. Fica tranquila que seu lugar tá safe [salvo]”, disse uma pessoa.

Outras reações dividiram opiniões: “Sim, mami. você é ÚNICA!”, “Não tem comparação, você foi a pior! Te amo!”, “Tombei > (abismo) > Tô te filmando”, “Quem nasceu pra ser Podriguinho nunca será Mamacita” e “Teu lugar ninguém tira, simplesmente a maior e melhor vilã do BBB”.

Karol Conká participou do BBB21 e foi eliminada com 99,17% dos votos, a maior rejeição da história do reality. Reprodução/Instagram

Ele está no Camarote do BBB24 Reprodução/Instagram

a sequência, a ex-BBB contou como era o comportamento de seu filho à época Reprodução/Instagram

Rodriguinho Reprodução

Karol Conká reflete sobre o pós-BBB: “Não sabia o que era humildade” Reprodução/GNT

Rodriguinho Instagram/Reprodução

Gabi Martins detona Rodriguinho após fala sobre corpo de Yasmin Brunet

O assunto das redes sociais no último sábado (13/01) são os comentários machistas que Rodriguinho e Nizan fizeram a respeito do corpo de Yasmin Brunet dentro do BBB24. E as famosas não ficaram de fora dessa. Gabi Martins gravou uma sequência de stories no Instagram e detonou o comportamento do cantor, afirmando que foi afetada por comentários como esses após sua participação no BBB20.

“Primeira coisa, olha pro Rodriguinho. Segundo, a Yasmin Brunet é lindíssima, o corpo dela é lindíssimo, uma das mulheres mais lindas do país. E, assim, mais uma vez temos um homem julgando, objetificando o corpo de uma mulher. Pra mim, homem que é homem não faz essas coisas, não vai falar de uma coisa dessas. Completamente sem noção”, disparou ela.

Em seguida, Gabi Martins recordou o comportamento parecido de participantes da sua edição, na qual Hadson, Pétrix e Lucas Gallina, entre outros, falaram sobre as mulheres que estavam confinadas na casa mais vigiada do país.

“É extremamente angustiante falarem dessa forma. Isso me lembrou o BBB20, onde vários homens fizeram comentários que foram ridículos, não sei se vocês lembram. Cabe uma reflexão. Julgar o corpo de outra pessoa? Eu já tive vários complexos com meu corpo. Até na época do Big Brother Brasil falavam que eu era reta. Não é fácil escutar críticas sobre o seu corpo, ainda mais em rede nacional”, afirmou ela.

Logo depois, a cantora pontuou que isso vale também para as redes sociais: “E eu falo também até de uma postagem no Instagram, na internet. As pessoas ficam julgando e também as mulheres ficam julgando os corpos umas das outras. Então, assim, vamos ter mais atenção e cuidado. Parar de ficar comparando e criticando o corpo de outra pessoa. Tem uma vida dentro dele”.