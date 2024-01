BBB24: relembre os cachorros que já passaram pelo reality show

O BBB24 está prestes a começar! O anúncio dos participantes está marcado para a próxima sexta-feira (5/1) e a expectativa é grande por parte dos telespectadores. O que muitos desconhecem é que o reality show já teve a participação de cachorros em antigas edições do BBB.

Confira abaixo os cãezinhos “brothers” que marcaram presença no BBB24:

Molly A cadela Molly foi a primeira “sister” a participar do programa, estreando o reality em 2022. A vira-lata de cerca de 4 anos ganhou uma votação popular contra o cachorro Zeca e passou um tempinho com os brothers.

Ao chegar na casa mais vigiada do Brasil, Molly conquistou os participantes, em especial Caetano, primeiro eliminado do BBB1. Ele tentou adotar Molly, que foi resgatada das ruas do Rio de Janeiro, mas ela já tinha dona. A doguinha morreu em 2009, com 14 anos, de acordo com a empresa In Coelum.

bbb cachora molly

Molly foi a primeira cadela a participar do programa Reprodução/YouTube

bbb cachora molly com caetano

Ela ficou muito próxima do primeiro eliminado do BBB1 Reprodução/YouTube

bbb cachora molly com participantes

E participou de tudo que podia, inclusive da prova do líder Reprodução/YouTube

São Bernardo No BBB14, um cão da raça São Bernardo foi o convidado de honra de uma ação realizada por uma marca de refrigerante. Ele passou uma tarde na casa e ganhou muito carinho dos confinados, especialmente da sister Vanessa Mesquita, que ficou apaixonada pelos encantos do grandalhão.

O são bernardo passou algumas horas na casa em uma ação de marketing Luna Outra vira-lata entrou no BBB16 para alegrar os participantes. Na edição, a cadela apelidada de Luna fez companhia para os participantes que restavam na casa: Cacau, Geralda, Munik e Ronan. Ela ficou apenas dois dias no programa e deixou todos com saudade.

Quem também esteve no reality foi “Luna”