BBB25: Gracyanne diz comer 1.200 ovos por mês e teve relação com personal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Gracyanne Barbosa, 41, foi confirmada no elenco do BBB 25. Sua dupla na competição será a irmã, Giovanna Barbosa, 26.

Gracyanne ficou famosa aos 16 anos, em 1999, quando integrou o grupo Tchakabum como dançarina. Ela ficou no posto até 2008.

A influenciadora também teve bastante destaque durante o Carnaval. Gracyanne desfilou em escolas como Mangueira, Vila Isabel e Unidos da Tijuca.

Gracyanne também estrelou capas de revistas masculinas como Playboy, em 2007 e Sexy, em 2011. Além disso, teve algumas participações em programas de tv, como novelas e séries.

Em suas redes sociais, Gracyanne acumula mais de 11 milhões de seguidores. Ela mostra seus treinos, conteúdos relacionados à área de atividade física e fala bastante de dietas. Ela confirmou comer cerca de 1200 ovos por mês.

Gracyanne chegou a trabalhar como faxineira em uma academia, e aproveitava para malhar nas horas vagas. Formou-se em Direito pela UFRJ, mas nunca exerceu a profissão.

Atualmente solteira, Gracyanne ficou casada com o cantor Belo entre os anos de 2011 e 2024. O fim do relacionamento foi marcado pelo envolvimento da influenciadora com Gilsão, seu personal trainer. Ele afirmou que os dois se envolveram apenas após o fim do casamento de Gracyanne e Belo.

Ela disse não considerar o envolvimento uma traição. “Aconteceu essa coisa fora, que todo mundo fala que é traição, mas para a gente não foi traição. Nem para mim, nem para ele. A gente já conversou sobre isso, nunca utilizamos essa palavra”, explicou Gracyanne em participação no PodCats.

Giovanna é veterinária, e também usa suas redes, com mais de 100 mil seguidores, para dividir detalhes da rotina. “Eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou, de tudo que já realizou. Tenho certeza de que ela vai agarrar e se jogar com tudo em mais essa oportunidade”, afirma Gracyanne sobre a irmã.

Giovanna diz ser um pouco grossa quando se vê em momentos desfavoráveis, como quando está com fome ou frio. Assim como a irmã, também está solteira. “A Giovanna é muito bondosa, acho que a maior característica dela é o amor”, analisa Gracyanne.

