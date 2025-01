BBB25: irmãos Hypolito estão no reality show da TV Globo

Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são mais uma dupla confirmada no BBB25. Os irmão ginastas já vinham sendo apontados como participantes e a atleta pediu exoneração de um cargo público recentemente.

O desligamento de Daniele Hypolito foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta terça-feira (7/1), aumentando ainda mais os rumores de que ela estaria no programa.

Gracyanne Barbosa e irmã são confirmadas no reality

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, estarão na edição comemorativa do BBB, que estreia na segunda-feira (13/1). A dupla foi anunciada durante o Big Day, na noite desta quinta-feira (9/1).

A Coluna já havia contado, com exclusividade, que a musa fitness havia sido escalada para a nova temporada. A parceira da ex-mulher de Belo é influenciadora e veterinária. Nas redes sociais, ela ostenta compartilha momentos de viagens e fotos de biquíni ostentando o shape de milhões cultivado com muita academia. No Instagram, Giovanna tem mais de 139 mil seguidores.

A irmã de Gracyanne Barbosa também já causou muito por conta de algumas declarações. No mês passado, Giovanna compartilhou nas redes sociais um momento especial ao lado do ex-cunhado, o cantor Belo, durante o cruzeiro temático do cantor. “Parabéns, paizinho! O navio tá lindo, te amo”, declarou-se a influencer.

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram a separação em abril de 2024, depois de 16 anos juntos. No entanto, apesar da separação conturbada, o pagodeiro mantém uma boa relação com a família da ex-mulher. Durante o cruzeiro, por exemplo, Giovanna Jacobina foi vista aproveitando ao lado de Isadora Alkimin Vieira, filha caçula do cantor.

Diogo Almeida está no Camarote

O ator Diogo Almeida, protagonista da novela Amor Perfeito, de 2023, foi mais um famoso confirmado no Camarote do BBB25 nesta quinta-feira (9/01). Ele é a segunda celebridade confirmada no reality show da TV Globo. Mais cedo, a emissora confirmou que a atriz Vitória Strada também será uma das participantes do programa.

Diogo Almeida, de 40 anos, foi protagonista da novela Amor Perfeito (2023), da TV Globo, e fez par romântico com Camila Queiroz. Natural de Aracaju (SE), e moradora do Rio de Janeiro, Vilma, de 68 anos, mãe do ator, será sua dupla na atração.

“Um é companheiro do outro, um protege o outro. Somos amigos. A dupla ideal,” comentou Vilma. “Não tem pessoa melhor para estar comigo nesse momento. Ela merece viver isso, e essa é também a realização de um sonho dela”, completou Diogo.

Diogo Almeida iniciou sua carreira artística aos 11 anos como modelo, formando-se em Artes Cênicas e, mais tarde, em Psicologia. Em 2007, participou da novela Duas Caras, da TV Globo. Em 2021, fez o filme argentino Errante Corazón. Já na novela Amor Perfeito, interpretou seu primeiro protagonista na TV.

Ele também participou, no ano seguinte, de outro reality da emissora: o The Masked Singer Brasil. Diogo Almeida também atua como psicólogo em uma clínica. Recentemente, lançou seu primeiro livro, inspirado em uma criança do espectro autista a quem atende desde a pandemia.

Atualmente, o ator está solteiro. Diogo Almeida se vê como um cara alegre e positivo, que sempre olha para a parte cheia do copo. Mas também revela ser teimoso e cheio de manias. Já sua mãe, Vilma, se considera uma mulher determinada e uma amiga dedicada e não admite que falem em tristeza em momentos festivos e é fã de carteirinha do BBB.

“A Vilmoca, minha mãe, é uma mulher muito determinada. Adora festa, adora brincar, viajar, é muito alegre. Eu a considero um espelho para muitas mulheres. Está com 68 anos e até hoje pensa em evoluir a cada dia, em crescer, em conquistar”, destacou Diogo Almeida.