BC facilita consulta das chaves Pix, inclusive as excluídas

Acesso poderá ser feito pelo Registrato; medida visa identificar fraudes de chaves criadas em nome de outra pessoa

O Pix é a ferramenta de pagamentos instantâneos criada pelo Banco Central; está disponível nos aplicativos das instituições financeiras Hamilton Ferrari/Poder360 (20.mai.2021)

2.abr.2024 (terça-feira)



O BC (Banco Central) facilitará a consulta de chaves Pix, inclusive do histórico daquelas que foram excluídas pelo consumidor. O relatório está disponível no Registrato e informa o status da chave. Eis a íntegra do comunicado da autoridade monetária (PDF – 105 kB).

A chave poderá estar ativa, bloqueada, em reivindicação de posse ou em portabilidade. Segundo a nota, a medida traz mais transparência e segurança para o serviço de pagamento instantâneo do BC.

O acesso já está liberado no Registrato. Antes, o cidadão só podia acessar um relatório de chaves Pix. “O 1º relatório, de chaves atuais, emitido na hora da solicitação, já era disponibilizado no Registrato e foi melhorado. Com as mudanças, a data de criação da chave Pix passa a ter a hora exata”, disse o BC.

O documento traz o histórico de todas as chaves já utilizadas e excluídas pelo usuário, informando a data e a hora de exclusão. O relatório fica disponível em até 2 dias úteis a partir de sua solicitação.

As novidades possibilitam que o cidadão identifique eventuais tentativas de fraudes utilizando chaves criadas em seu nome. O acesso aos 2 relatórios de chaves Pix e aos demais relatórios do Registrato é feito meio do site https://portal-logado.estaleiro.serpro.gov.br/ com o login da plataforma Gov.br. Para mais informações sobre o Pix, clique aqui.