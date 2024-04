BC fará a 1ª intervenção no câmbio no governo Lula nesta 3ª feira

Leilão adicional de swap cambial será de até 20.000 contratos, o que representa US$ 1 bilhão

Banco Central do Brasil Sérgio Lima/Poder360

PODER360 2.abr.2024 (terça-feira) – 9h33



O BC (Banco Central) fará a 1ª intervenção no mercado de câmbio no 3º mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta 3ª feira (2.abr.2024). Em meio às discussões dos agentes financeiros em relação à flexibilização monetária dos Estados Unidos, o dólar comercial fechou aos R$ 5,06 nesta 2ª feira (2.abr.2024).

A autoridade monetária fará um leilão adicional de swap cambial tradicional com objetivo de “manutenção do funcionamento regular do mercado de câmbio, em face da demanda por instrumentos cambiais resultante dos efeitos do resgate de NTN-A3 (Nota do Tesouro Nacional, subsérie A3)” em 15 de abril deste ano.

O leilão adicional de swap será de até 20.000 contratos, o que representa US$ 1 bilhão. Na prática, o swap é uma possibilidade de o investidor comprar dólar futuro com a proteção da desvalorização do real.

O BC utiliza o mecanismo para frear volatilidades que são consideradas atípicas.