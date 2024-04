BCs do Brasil e Chile são exemplos para ricos, diz “Economist”

Revista britânica diz que autoridades monetárias latinas foram eficazes ao elevar juros e combater a inflação, que outros países devem aprender com essas experiências; no Brasil, Roberto Campos Neto tem sido criticado por rigor na política monetária

Assim como os bancos centrais do Brasil, Chile e Polônia, as autoridades monetárias dos países ricos devem agir rápido e com força para lidar com a inflação no futuro. É o que diz uma reportagem da revista britânica The Economist, publicada na 4ª feira (3.abr.2024).

A solução proposta para lidar com a alta inflação é que os bancos centrais sigam os países acostumados a contorná-la. No caso do Brasil, desde agosto de 2023, o Copom (Comitê de Política Monetária) tem indicado cortes na taxa básica, a Selic. A política monetária se explica pela manutenção dos patamares da inflação. Do lado político, o governo e aliados devem intensificar as críticas.

O brasileiro Roberto Campos Neto é alvo constante de críticas de integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo próprio presidente e pela cúpula do PT, partido do governo. No comando do Banco Central do Brasil desde o início de 2019, Campos Neto tem mantido uma política monetária firme, o que incomoda a ala desenvolvimentista do Palácio do Planalto.

INFLAÇÃO NOS PAÍSES RICOS Em 2021, a pandemia de covid-19 fez os países ricos elevarem suas taxas de juros para enfrentar a inflação, como lembra a publicação. A estratégia, no entanto, demorou para ser implementada e as taxas aplicadas tiveram que ser maiores do que as esperadas inicialmente.

O jornal afirma que a atitude permitiu uma desinflação rápida, mas também uma perda de credibilidade dos bancos centrais. Além disso, as metas de inflação dos Estados Unidos e Grã-Bretanha dificilmente serão atingidas diante do baixo crescimento econômico e das tensões geopolíticas.

Em março, o Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) e o Banco da Inglaterra mantiveram suas taxas de juros.