Beatriz Ferreira se prepara para defesa do título mundial em Montecarlo

A boxeadora Beatriz Ferreira, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, se prepara para sua primeira defesa do título mundial dos pesos leves da Federação Internacional de Boxe (FIB). A luta está marcada para o dia 14 de dezembro, em Montecarlo, Mônaco, onde ela enfrentará a francesa Licia Boudersa. Licia Boudersa, de 32 anos, traz um histórico de 23 vitórias, sendo quatro por nocaute, além de duas derrotas e dois empates. Por sua vez, Beatriz, de 31 anos, mantém um cartel invicto com cinco triunfos, incluindo duas vitórias por nocaute, o que a coloca em uma posição favorável para a disputa. Em suas declarações, Beatriz expressou a importância desse combate, afirmando que está totalmente focada e se dedicando ao máximo em seus treinos. A boxeadora, que possui contrato com a Matchroom, está determinada a mostrar seu valor no ringue e a defender seu título com garra.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA