Beatriz Queiroz: Superação e Transformação Pessoal

A jornada de Beatriz Queiroz é um exemplo de resiliência e reinvenção. Nascida com pé torto congênito, enfrentou três cirurgias nos primeiros meses de vida, superando desafios físicos que moldaram sua determinação desde a infância. Marcada por uma intensa autocrítica e ansiedade que culminou em fibromialgia na adolescência, Beatriz seguiu o caminho tradicional ao ingressar na faculdade de Direito, acreditando na promessa de estabilidade. No entanto, o desconforto com a área jurídica e as crises de ansiedade tornaram-se insustentáveis, especialmente no último ano de curso, revelando uma desconexão entre suas expectativas e seu verdadeiro propósito.

Foi durante a pandemia que Beatriz encontrou na Programação Neurolinguística (PNL) e na Hipnose terapêutica as ferramentas que mudariam sua trajetória. Essas práticas não apenas aliviaram suas crises, mas também permitiram que ela encontrasse um equilíbrio emocional inédito. Ainda que aprovada na OAB, optou por não seguir a carreira jurídica, dedicando-se integralmente à terapia. Sem capital inicial, trabalhou como vendedora no shopping para juntar o dinheiro necessário para iniciar seu consultório. Um ano depois, investiu tudo o que havia economizado para finalmente atuar como terapeuta em tempo integral.

Hoje, Beatriz atende em Goiânia e se expandiu para o mundo digital, alcançando clientes de diversos países, como Japão, Europa e Estados Unidos. Criou um método terapêutico exclusivo, que integra PNL, Hipnose e os princípios da Lei da Atração, oferecendo uma abordagem personalizada e eficaz para desbloquear o potencial emocional e profissional de seus clientes. “Eu não sou apenas uma terapeuta que estudou técnicas, sou alguém que viveu intensamente as dores emocionais que agora ajudo a curar,” explica, destacando seu compromisso em aplicar na própria vida as técnicas que ensina.

De uma jovem insegura e ansiosa, Beatriz se transformou em uma empresária confiante, com mais de 100 clientes atendidos e quase 1000 horas de sessões terapêuticas. Além dos atendimentos, oferece cursos, como o de controle de ansiedade, e a mentoria Protagonismo, direcionada a empreendedores. Seu espírito empreendedor, evidente desde a infância, evoluiu para um modelo de negócios sólido e focado na transformação de vidas.

A história de Beatriz Queiroz é uma inspiração de como enfrentar e superar adversidades pode nos conduzir a uma vida mais autêntica e alinhada com nosso propósito. Hoje, os desafios que enfrentou tornaram-se a base de uma carreira dedicada a guiar outras pessoas em suas próprias jornadas de cura e autodescoberta. Para Beatriz, cada sessão é uma oportunidade de transformar vidas, refletindo a coragem de quem já percorreu o mesmo caminho.

