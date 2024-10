Bêbado, motorista atropela e mata jovem após briga generalizada

Um motorista bêbado atropelou e matou Bruna Foschiera Pereira, de 21 anos, e deixou outros dois jovens, de 19 e 21 anos, feridos na manhã desse sábado (12/10) em São José do Rio Claro (a 297 km de Cuiabá (MT)). Segundo a Polícia Militar, Bruna e mais três amigos estavam no trevo de saída para Nova Maringá (a 378 km de Cuiabá), ouvindo música e consumindo bebida alcoólica, quando houve uma briga entre o suspeito, de 35 anos, e vários homens e mulheres.

Os jovens estavam em duas motos e resolveram ir embora após a briga começar. No caminho, foram surpreendidos pelo suspeito, que teria jogado o carro para cima deles, os arremessando para fora da pista. Após isso, o homem perdeu o controle do carro e capotou o veículo. Eles foram socorridos por uma ambulância e por populares e encaminhados até o Pronto Atendimento Municipal, mas Bruna não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas tiveram apenas ferimentos pelo corpo.

