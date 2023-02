Bebê abandonado em calçada na Paraíba vai para casa de acolhimento

De acordo com o Conselho Tutelar, a bebê ficará no abrigo à disposição da Justiça. Criança foi encontrada debaixo de uma árvore 14/02/2023 16:11, atualizado 14/02/2023 16:11

Uma bebê abandonada em Campina Grande, no Agreste da Paraíba, nessa segunda -feira (13/2), foi encaminhada para uma casa de acolhimento.A recém-nascida foi encontrada por moradores do bairro Araxá, embaixo de uma árvore. Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM) que viram um veículo se aproximando e deixando algo no local.

De acordo com o Conselho Tutelar, a bebê ficará no abrigo à disposição da Justiça. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias e a autoria do abandono.

