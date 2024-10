Bebê de 9 meses é dada como morta, mas apresenta sinais de vida durante velório em Santa Catarina

Um caso intrigante está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina, envolvendo uma bebê de apenas 9 meses que foi dada como morta, mas que surpreendeu a todos ao apresentar sinais de vida durante seu velório. O incidente ocorreu em Correia Pinto, onde a criança, identificada como Kiara Crislayne de Moura dos Santos, teve sua morte confirmada por um hospital local no último sábado (19). Kiara foi admitida no hospital municipal Faustino Riscarolli, onde a equipe médica atestou seu falecimento. No entanto, durante o velório, a situação tomou um rumo inesperado. Um farmacêutico presente no local percebeu que a bebê apresentava batimentos cardíacos fracos e sinais de oxigenação, levando a uma reavaliação da situação.

Após a constatação dos sinais vitais, a criança foi imediatamente levada de volta ao hospital. Embora os médicos tenham confirmado a presença de batimentos cardíacos e uma saturação de oxigênio, um exame de eletrocardiograma não detectou atividade elétrica, resultando em uma nova declaração de óbito. A prefeitura de Correia Pinto expressou seu pesar pelo ocorrido e ressaltou a importância de que os profissionais de saúde realizem avaliações rigorosas antes de emitir atestados de óbito.

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar informou que o Instituto Geral de Perícias foi acionado para investigar o caso e que um laudo deve ser divulgado em até 30 dias. Além disso, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias que levaram a essa situação, embora detalhes sobre as investigações ainda não tenham sido divulgados.

Entenda o caso:

Publicada por Matheus Oliveira