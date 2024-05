Bebê desaparece em enchente durante resgate no RS e mãe usa redes sociais para pedir ajuda

A jovem Gabrielli Rodrigues da Silva, 24, mãe de quatro filhos, está à procura de uma das filhas gêmeas, Agnes, de apenas sete meses, que desapareceu no meio do resgate da família, que estava ilhada na própria casa. A neném está sumida desde o último sábado (4), na cidade de Canoas, um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas do estado do Rio Grande do Sul. Alisson, marido de Gabrielli, e os quatros filhos foram resgatados e a força da água acabou virando o barco. As outras filhas de Gabrielli, Ágata, de também sete meses, teve três paradas cardíacas e está internada na UTI. Alice, filha mais velha, de sete anos, também precisou ser internada nesta quarta-feira (8), pois engoliu muita água misturada com gasolina e óleo do motor do barco. Nas redes sociais, a fotinha da pequena Agnes foi compartilhada e uma corrente de ajuda se formou, ínumeros internautas estão seguindo Gabrielli e desejando forças e energias positivas neste momento difícil. A imagem já conta com mais de 20 mil curtidas. Segundo o Conselho Tutelar, ao menos 100 crianças e adolescentes estão desaparecidos na noite de ontem (7).

