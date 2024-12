Bebê é resgatada após ser abandonada em calçada de Goiânia

O Corpo de Bombeiros de Goiás resgatou uma recém-nascida encontrada em uma calçada de um condomínio residencial de Goiânia, capital do estado. O caso aconteceu no último domingo (29/12).

A bebê de poucos dias de vida foi encontrada com leve hematoma na testa e leve escoriação no pé esquerdo. Para proteger a criança, moradores da região a envolveram em um cobertor até a chegada do resgate.

Uma moradora, lactante, informou aos bombeiros que acompanhou toda a situação e chegou a amamentar a recém-nascida pouco tempo antes da chegada da equipe.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Bebê foi encaminhada para Maternidade Municipal de Aparecida de Goiânia, em Goiás Corpo de Bombeiros de Goiás 2 de 3 Corpo de Bombeiros resgatou a criança no último domingo (29/12) Corpo de Bombeiros de Goiás 3 de 3 A criança foi encontrada com lesões leves Corpo de Bombeiros de Goiás

A criança recebeu os primeiros atendimentos dos militares, como limpeza e verificação de sinais vitais e ferimentos. A bebê foi encaminhada para a Maternidade Municipal de Aparecida de Goiânia, onde passou por avaliação médica e aguarda os encaminhamentos legais.

Abandono de recém-nascido tem como pena detenção de seis meses a dois anos de prisão. Se o caso resultar em lesão corporal grave, a pena pode chegar a até três anos.