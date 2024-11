Bebê morre de coqueluche em Teixeira de Freitas; caso é o primeiro na Bahia em cinco anos

Uma bebê de nove meses morreu em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, após contrair coqueluche. Este foi o primeiro óbito registrado pela doença no estado nos últimos cinco anos. A morte ocorreu no dia 12 de novembro.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a criança não havia tomado nenhuma vacina do calendário de imunização. Durante a internação, ela também foi diagnosticada com Covid-19, Rinovírus e Adenovírus.

A Sesab informou que, em 2024, foram registrados 18 casos de coqueluche no estado, sendo 14 em mulheres. Os pacientes tinham idades que variaram de 1 mês a 32 anos, com 46% dos casos envolvendo crianças com menos de 1 ano. A bebê de Teixeira de Freitas fazia parte desse grupo de maior incidência.

A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma doença bacteriana que pode ser prevenida com vacinação. A Sesab reforçou a importância de manter o calendário vacinal em dia, especialmente entre crianças pequenas.