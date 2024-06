Bebê morta por cachorro: pais serão indiciados por abandono de incapaz

Os pais de Isis da Silva Sobrinho, bebê morta aos 5 meses após ser atacada por um cachorro na Cidade Ocidental (GO), devem responder pelo crime de abandono de incapaz. O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (4/6), no município goiano, no Entorno do DF.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) investiga a ocorrência. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Dilamar de Castro, os pais e o tio da menina se preparavam para fazer um churrasco, quando os pais dela foram a um posto de gasolina comprar álcool para acender a churrasqueira. Eles deixaram a criança no sofá de casa, enquanto o cachorro estava preso, do lado de fora. O animal, que é um cão sem raça definida, teria se soltado e atacado a bebê.

O tio de Isis estava em casa no momento do acidente, mas só percebeu o ocorrido depois que o cão já havia atacado a criança. Ele a levou imediatamente ao hospital, mas Isis não resistiu aos ferimentos.

PCGO investiga o caso.

Bebê atacada por cachorro na Cidade Ocidental (GO) Reprodução/TV Anhanguera

Ainda segundo a delegada, a perícia constatou que as lesões sofridas por Isis são compatíveis com o ataque do animal e que ela não teria passado por outro tipo de violência. Dilamar aponta que não havia vasilhas de comida próximo ao local onde o cachorro estava, indicando que o cão estaria com fome no momento do ataque.

Revoltado com a tragédia, o tio e os pais de Isis teriam tentado matar o cachorro após o ataque, mas o animal conseguiu fugir.

Além de Isis, outros dois filhos do casal foram deixados sozinhos no imóvel no momento do incidente. São dois irmãos gêmeos, de 1 ano e 8 meses.

Agora, a PCGO ouvirá outros familiares de Isis para dar sequência às investigações. Os pais chegaram a ser presos nessa terça (5/6), mas pagaram fiança de R$ 1.412 e foram soltos. Eles não têm antecedentes criminais.