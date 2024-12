Bebê Rena, Senna e mais: as séries que marcaram 2024 e onde assistir

O ano de 2024 trouxe novidades marcantes para o universo das séries. Entre novas temporadas de sucessos consagrados e produções inéditas lançadas em diversas plataformas de streaming, não faltaram opções para quem adora uma boa maratona no sofá — algumas memoráveis, outras nem tanto.

Um dos grandes destaques foi o melodrama brasileiro Pedaço de Mim. Protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, a série da Netflix ultrapassou fronteiras e conquistou o público internacional, alcançando o Top 10 global da plataforma e dominando conversas nas redes sociais e na imprensa ao redor do mundo.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Pedaço de Mim Foto: Marcos Serra Lima / Netflix © 2024 2 de 4 Série foi uma das mais assistidas esse ano na Netflix Foto: Marcos Serra Lima / Netflix 3 de 4 Pedaço de Mim Foto: Marcos Serra Lima / Netflix 4 de 4 Juliana Paes em Pedaço de Mim Foto: Marcos Serra Lima / Netflix

Separamos as séries de maior destaque de 2024 para que você possa fechar o ano atualizado no mundo da televisão. Veja também onde assistir cada uma das produções. Confira:

Bridgerton – Temporada 3 (Netflix)

Penelope Featherington finalmente desiste de correr atrás de Colin Bridgerton, depois de ouvir as duras palavras que ele disse sobre ela na temporada anterior. No entanto, Penelope decide que é hora de se casar, de preferência com um homem que ofereça a independência de que ela precisa para continuar sua vida dupla como Lady Whistledown, longe da mãe e das irmãs.

Mas a falta de confiança de Penelope faz com que sua aventura na temporada de casamentos seja um verdadeiro fracasso. Colin, por sua vez, está de volta de suas viagens de verão, com um visual novo e cheio de autoestima. Ele percebe que Penelope, a única pessoa que sempre gostou dele como realmente era, começou a tratá-lo com indiferença.

Disposto a reconquistar a amizade dela, Colin se oferece para ensinar Penelope a ser mais confiante e conseguir um marido. Só que as aulas começam a funcionar bem demais, e Colin fica com ciúmes. Será que ele quer mesmo ser só amigo dela

Crítica: 3º ano de Bridgerton exalta liberdade do corpo feminino

Senna (Netflix)

Senna mostra a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida foi o começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

Crítica: série Senna empolga com corridas e honra história do piloto

Xógum – A Gloriosa Saga do Japão (Disney+)

A minissérie acompanha a história do marinheiro britânico Jack Blackthrone, que, após naufragar no litoral japonês, se encontra em uma série de conflitos políticos e armamentistas ao chegar ao Japão no início da eclosão de uma guerra civil. Para sobreviver em um país desconhecido, é usado como peão pelo líder japonês Lord Toranaga, que tenta chegar ao topo da cadeia governante, ou Shogun.

Explorando o universo mítico dos samurais e das gueixas em um Japão dividido por religiões e políticas, a série explora o contexto das grandes navegações e a invasão de outras nações na ilha.

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão mistura intrigas e violência explícita

Bebê Rena (Netflix)

Bebê Rena acompanha a relação conturbada entre o comediante Donny Dunn e sua stalker, revelando o impacto desse envolvimento na vida dele, que é obrigado a confrontar um trauma do passado.

Bebê Rena: entenda série da Netflix que virou o fenômeno do momento

Pinguim (Max)

A produção acompanha a ascensão de Oswald Cobblepot, o Pinguim, um grande magnata de Gothan City envolvido no submundo de crime e corrupção. A trama irá focar na vida de Oswald antes de se tornar o grande vilão Pinguin enquanto ainda era um “ninguém desfigurado” que ajudava o mafioso Carmine Falcone a realizar seus trabalhos sujos.

Embora ainda não seja levado a sério como criminoso, Pinguin já demonstra um lado violento e impulsivo, atacando quem entre no seu caminho e atrapalhe seus planos.

Pedaço de Mim (Netflix)

Uma história de sonhos impactados por grandes reviravoltas, perdas e aprendizados. Liana, uma mulher que sonha em ser mãe, acaba tendo sua trajetória atravessada por eventos de alta força dramática, que afetam seu casamento com Tomás. Após descobrir a infidelidade do marido, a noite de Liana acaba em uma relação não-consensual e em uma raridade científica, a superfecundação heteroparental: uma gravidez de gêmeos de pais diferentes.

Disposta a lutar para manter a situação em segredo, a protagonista se vê em meio a uma confusão de sentimentos, sem saber se conseguirá amar igualmente as duas crianças e manter suas relações familiares da mesma forma.

Pedaço de Mim: conheça a história real que baseou o sucesso da Netflix

The Bear – Temporada 3 (Disney+)

Carmy e seus funcionários, Sydney e Richie, farão o que for preciso para transformar o restaurante The Bear em um estabelecimento requintado do mais alto nível, enquanto dão o seu melhor para permanecer no mercado.

Monstros: Irmãos Menendez (Netflix)

Após o enorme sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano, Ryan Murphy e Ian Brennan retornam com mais uma antologia baseada em um crime real, Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais. A série conta o caso verídico dos irmãos que foram condenados em 1996 pelos assassinatos dos pais, José e Mary Louise “Kitty” Menendez.

Griselda (Netflix)

Griselda é uma dramatização fictícia inspirada na vida da ambiciosa Griselda Blanco, que criou um dos cartéis do tráfico mais poderosos da história. Na Miami dos anos 1970 e 1980, uma mistura letal de charme e brutalidade ajudou Blanco a equilibrar com inteligência a vida familiar e os negócios obscuros que a levaram a ficar conhecida como “Madrinha da cocaína”.

Produtores de Griselda destacam “mix de emoções” provocado pela série

Agatha Desde Sempre (Disney+)

Aprisionada em Westview pelo feitiço de Wanda após os eventos de WandaVision, a bruxa Agatha Harkness vive em um tipo de série policial. Depois de começar a investigar o misterioso caso de uma mulher morta em uma floresta, ela acaba retomando aos poucos suas memórias, e descobre que está sendo perseguida por bruxos do alto panteão da magia.

A partir disso, ela aceita o convite de um adolescente para entrar no Caminho das Bruxas, uma manopla mágica que promete recuperar seus poderes, após uma série de testes e provações. Agora, a protagonista deve reunir um grupo de feiticeiras para ajudá-la nessa missão.

Amor da Minha Vida (Disney+)

O enredo segue uma jovem indecisa profissionalmente que flutua entre relacionamentos de curta duração e acredita que o amor não é para ela.

A moça possui uma relação fraterna com Victor, seu melhor amigo que, diferente dela, costuma levar suas relações a sério, mas pouco se aventura. Ele também anda colecionando fracassos no amor e está entediado em seu relacionamento. À medida que passam juntos pelas crises da vida adulta e das paixões falidas, ambos começam a sentir uma atração um pelo outro, e um sentimento inusitado começa a aparecer.

Disclaimer (Apple TV)

A minissérie de drama segue a história da respeitada jornalista Catherine Ravenscroft. Catherine construiu sua carreira explorando e revelando os erros e transgressões de outras pessoas, o que sempre dividiu a opinião do público que acompanha seu trabalho. Um dia, ela recebe um romance de um autor desconhecido e se horroriza ao perceber que a personagem principal é baseada em um episódio do seu passado, expondo seus segredos mais sombrios.

Enquanto luta para descobrir a identidade do autor, Catherine é forçada a confrontar seu passado, temendo que essas revelações destruam sua vida e seus relacionamentos com o marido, Robert, e o filho, Nicholas. Ao longo da trama, a minissérie aborda temas como privacidade, moralidade e as consequências das ações passadas.

Cem Anos de Solidão (Netflix)

Após se casarem contra a vontade dos pais, os primos José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán abandonam o vilarejo onde moram para embarcar em uma jornada em busca de um novo lar. Acompanhados por amigos e aventureiros, o casal chega às margens de um rio de pedras pré-históricas, onde fundam uma cidade utópica que batizam de Macondo.

Diversas gerações da linhagem dos Buendía marcarão o futuro dessa cidade mítica, atormentada pela loucura, amores impossíveis, uma guerra sangrenta e absurda, e o medo de que uma terrível maldição os condene, inevitavelmente, a cem anos de solidão.

Diretor de Cem Anos de Solidão explora política em série da Netflix