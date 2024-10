‘Bebemos álcool’, dizem prostitutas que acompanhavam Liam Payne em hotel

As últimas pessoas a estarem com o cantor Liam Payne, encontrado morto no hotel CasaSur em Palermo, Argentina, foram duas mulheres que trabalham como acompanhantes. Elas foram contratadas através de uma plataforma e, sob juramento, declararam ao promotor Marcelo Roma que Payne não consumiu drogas durante o tempo que passaram com ele, mas confirmaram que consumiram álcool juntos.

As duas jovens depuseram poucas horas após o corpo do ex-vocalista do One Direction ser encontrado no pátio interno do hotel. Elas chegaram ao local às 11h30 e saíram às 16h, afirmando que deixaram o quarto antes, mas ficaram no hotel porque houve um desentendimento sobre o pagamento. Elas também cooperaram com a investigação, oferecendo acesso aos seus celulares.

Apesar de as mulheres negarem o uso de entorpecentes na presença delas, a polícia encontrou substâncias no quarto de Payne que serão analisadas. A hipótese inicial é de que ele tenha consumido cocaína e que sua morte foi resultado de um surto causado pelo abuso de drogas. Os investigadores agora procuram identificar quem forneceu as substâncias ao cantor, com suspeitas recaindo sobre um funcionário do hotel.

A autópsia realizada pelos médicos forenses concluiu que a morte de Payne foi causada por traumatismos múltiplos e hemorragia interna e externa, compatíveis com a queda do terceiro andar. Foram identificadas 25 lesões no corpo, todas associadas à queda de grande altura.

