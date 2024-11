Bebidas que engordam: opções surpreendentes que podem sabotar sua dieta

Quando falamos sobre ganho de peso, muitas pessoas focam exclusivamente na alimentação e ignoram o impacto das bebidas. No entanto, o consumo regular de algumas delas pode contribuir significativamente para o aumento de calorias na dieta, muitas vezes de forma despercebida. Além das bebidas óbvias, como refrigerantes e milkshakes, existem opções aparentemente inofensivas que também podem engordar.

Bebidas Mais Calóricas e Seu Impacto no Peso

Refrigerantes Açucarados

Por quê? Um copo de 350 ml de refrigerante pode conter até 150 calorias, provenientes exclusivamente de açúcar. O consumo frequente está associado a picos de insulina e ao aumento de gordura visceral.

Dica: Opte por versões sem açúcar ou reduza a frequência de consumo.

Sucos de Frutas Industrializados

Por quê? Mesmo aqueles que se dizem “100% naturais” podem conter altos níveis de açúcar e poucas fibras, tornando-se calóricos e menos saudáveis do que a fruta inteira.

Exemplo: Um copo de suco de laranja industrializado pode ter cerca de 110 calorias, enquanto a fruta in natura tem aproximadamente 45 calorias e mais fibras.

Cafés com Aditivos

Por quê? Cafés adoçados com chantilly, xaropes e leite integral, como os vendidos em cafeterias, podem ter até 500 calorias, dependendo do tamanho e dos ingredientes adicionados.

Dica: Prefira café puro ou com adoçantes naturais e leite desnatado.

Bebidas Alcoólicas

Por quê? O álcool, por si só, é calórico (7 calorias por grama) e, quando combinado com misturas açucaradas, como refrigerantes ou xaropes, o valor calórico dispara.

Exemplo: Um mojito pode conter cerca de 240 calorias, enquanto uma caipirinha com açúcar ultrapassa 300 calorias.



Bebidas Que Surpreendem pelo Potencial de Engordar

Água de Coco

Por quê? Embora saudável e rica em eletrólitos, a água de coco contém açúcares naturais que, em excesso, podem contribuir para o ganho de peso. Um copo (200 ml) tem cerca de 45 calorias.

Dica: Consuma com moderação, especialmente se optar pelas versões industrializadas, que podem conter açúcar adicional.

Chás Gelados Industrializados

Por quê? Muitas pessoas consideram os chás gelados uma opção saudável, mas a maioria contém grandes quantidades de açúcar. Uma garrafa de 500 ml pode ter até 170 calorias.

Dica: Prefira preparar chá gelado em casa, adoçando com pouco mel ou nada.

Smoothies

Por quê? Apesar de parecerem saudáveis, smoothies prontos ou feitos em casa com excesso de frutas, iogurte integral e mel podem ultrapassar 300 calorias por porção.

Dica: Use uma base de água ou leite vegetal sem açúcar e controle a quantidade de frutas.

Leites Vegetais Adoçados

Por quê? Bebidas como leite de amêndoas ou aveia podem parecer leves, mas as versões adoçadas têm açúcares adicionados que elevam as calorias.

Exemplo: Um copo de leite de aveia adoçado pode conter 120 calorias, contra 80 do leite de vaca integral.



Dicas Para Reduzir Calorias nas Bebidas

Leia os rótulos: Verifique a quantidade de açúcar e calorias por porção.

Prefira versões naturais: Opte por sucos feitos na hora e sem adição de açúcar.

Hidrate-se com água: Sempre que possível, substitua outras bebidas por água.

