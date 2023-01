Bela Gil e Rodrigo Neves recusam convites para assumir cargos no governo Lula

Apresentadora foi indicada para o cargo de secretária nacional de Alimentos Saudáveis e o ex-prefeito de Niterói para a presidência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)

A chef de cozinha e apresentadora, Isabela Giordano Gil Moreira, mais conhecida como Bela Gil, recusou o convite para ser a futura secretária nacional de Alimentos Saudáveis. A filha de Gilberto Gil foi convidada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ela agradeceu o convite, mas disse que há incompatibilidade pessoal e profissional com o novo compromisso que se avizinhava e alegou que teria dificuldades para se deslocar com a família do Rio de Janeiro para Brasília. A apresentadora também disse que permanece à disposição do governo Lula (PT) para ser uma espécie de consultora informal para o tema da alimentação saudável, que é uma bandeira levantada por Bela Gil a anos. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), foi chamado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), para assumir presidência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). No entanto, o político também recusou o convite, disse que o cargo deve ser preenchido por um técnico e que prefere seguir projetos pessoais e particulares.

