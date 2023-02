Bell e Brown começam Arrastão da Quarta de Cinzas na Barra

A chuva até ameaçou, mas não ousou tomar o lugar do sol nesta Quarta-feira de Cinzas, quando é realizado o tradicional ‘Arrastão’, que marca a despedida do folião dos festejos de Carnaval.

Pontualmente, às 10h, o cantor Bell Marques saudou os ‘inimigos do fim’. “Eu sabia que vocês viriam”, brincou o cantor, que, aos 70 anos, não perde o pique nem no sétimo dia seguido em cima do trio.

Chicleteiro com direito a tatuagem em referência à banda, o turista paraibano Aldrin Aasafe, de 29 anos, chegou a Salvador na quinta-feira (16). “Eu vim todos os dias. Só vou embora domingo, porque a Bahia é maravilhosa”, disse ele.

O jovem confessou que estava sedento pela folia baiana. “Eu sou de João Pessoa (PB), e minha esposa é de Maceió. Todo Carnaval, eu tô aqui em Salvador”, contou Aldrin.

Durante o ‘Arrastão’, ainda subirão ao trio os cantores Léo Santana — cujo mais novo hit, ‘Zona de Perigo’, concorre a Música do Carnaval — e Danniel Vieira.

Brown criou o arrastão em 1992, para fazer uma festa para os trabalhadores que não puderam curtir o Carnaval. Inicialmente, Brown levou os timbaleiros para fazer a folia, que saía de Ondina até a Barra. Desde então, a festa já virou tradição e diversos artistas se apresentaram no evento, que arrasta uma multidão.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL