Belle Belinha e Gabriel Sebastian se unem em “RUEIRA”, nova faixa com batidas envolventes

A cantora e influenciadora digital Belle Belinha e o cantor e compositor Gabriel Sebastian lançaram “RUEIRA” em 3 de fevereiro de 2025. A música, que também conta com a participação de Markim, traz batidas envolventes e uma letra que reflete o espírito das ruas.

Nascida em Formiga, Minas Gerais, Belle Belinha é influenciadora digital com mais de 1,1 milhão de seguidores no TikTok. Ela compartilha vídeos de lip-sync, dança e atuações. Sua entrada no cenário musical ganhou destaque após participação no clipe “Cachorrinhas”, de Luísa Sonza.

Natural do Maranhão, Gabriel Sebastian atua como cantor, compositor, diretor e produtor de videoclipes. Com cinco anos de carreira, ele mistura diferentes estilos musicais e referências culturais. Em 2024, lançou “Boy da Ilha”, clipe que aborda a cultura nordestina e reforça sua identidade artística.

A colaboração entre Belle, Gabriel e Markim traz uma sonoridade urbana e uma narrativa que exalta a liberdade e a expressão pessoal. A faixa dialoga com um público que busca autenticidade e identidade musical conectada à cultura de rua.

Com um clipe disponível no YouTube, “RUEIRA” já está em destaque e pode ser conferida no Spotify e demais plataformas de streaming.

Ouça: